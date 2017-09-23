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Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительный допинг-тест за последние шесть лет

Источник:  Tribuna.comКомментарии

«Шахтер» подтвердил, что капитан команды Дарио Срна сдал положительный тест на допинг. Хорват стал четвертым игроком команды за последние шесть лет, который был уличен в употреблении допинга.

В 2011 году положительный допинг-тест сдал выступавший тогда за «Шахтер» полузащитник Алексей Гай. Ему было вынесено предупреждение, а глава медицинской службы «Шахтера» был дисквалифицирован на полгода.

Также в 2011 году положительный допинг-тест сдал голкипер команды Александр Рыбка. Он был дисквалифицирован на два года. В 2015 году на допинге попался хавбек «горняков» Фред и дважды отбыл дисквалификацию по шесть месяцев.

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