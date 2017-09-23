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Космин Контра возглавил сборную Румынии

Источник:  Федерация футбола РумынииКомментарии

Новым главным тренером сборной Румынии стал Космин Контра. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Румынии.

Контракт подписан до лета 2020 года. Ранее 41-летний Контра тренировал бухарестское «Динамо», китайский «Гуанчжоу Фули» и «Хетафе».

Напомним, что сборная Румынии уже потеряла шанс на выход в финальную часть ЧМ-2018. За два тура до завершения квалификации команда отстает от лидера группы борной Польши на десять очков.

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