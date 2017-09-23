Космин Контра возглавил сборную Румынии
Источник: Федерация футбола РумынииКомментарии
Новым главным тренером сборной Румынии стал
Космин Контра. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Румынии.
Контракт подписан до лета 2020 года. Ранее 41-летний
Контра тренировал бухарестское «Динамо», китайский «Гуанчжоу Фули» и «Хетафе».
Напомним, что сборная Румынии уже потеряла
шанс на выход в финальную часть ЧМ-2018. За два тура до завершения квалификации
команда отстает от лидера группы борной Польши на десять очков.
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