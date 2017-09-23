Даниэль Дидави: В первом тайме было заметно, что у «Баварии» сегодня не лучший день

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Дидави поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«Мы рады этому заработанному очку. Немногие рассчитывали на такой исход. У тренера было немного времени, вместе мы провели всего две тренировки, но он постарался вернуть нас к жизни и ему это удалось. Мы боролись как единая команда. В первом тайме было заметно, что у «Баварии» сегодня не лучший день. Во втором тайме игра стала более открытой. Это был суперматч», - цитирует Дидави официальный сайт Баварии».

«Бавария» с 13 очками идет на втором месте в бундеслиге. У «Вольфсбурга» шесть очков и 11-е место. В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Гертой», а «Вольфсбург» примет «Майнц».