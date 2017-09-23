Даниэль Дидави: В первом тайме было заметно, что у «Баварии» сегодня не лучший день
Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Дидави поделился
впечатлениями после матча с «Баварией» в шестом туре чемпионата Германии.
Напомним, что матч завершился вничью (2:2).
«Мы рады этому заработанному очку. Немногие рассчитывали на
такой исход. У тренера было немного времени, вместе мы провели всего две
тренировки, но он постарался вернуть нас к жизни и ему это удалось. Мы боролись
как единая команда. В первом тайме было заметно, что у «Баварии» сегодня не
лучший день. Во втором тайме игра стала более открытой. Это был суперматч», -
цитирует Дидави официальный сайт Баварии».
«Бавария» с 13 очками идет на втором месте в бундеслиге. У «Вольфсбурга» шесть очков и 11-е место. В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Гертой», а «Вольфсбург» примет «Майнц».
Матч
Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)
Голы
Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер
Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)
Предупреждения:
Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция