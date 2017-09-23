Бразилец Леонардо возглавит «Антальяспор»
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Бразильский специалист Леонардо станет
главным тренером турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает сайт итальянского
журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что стороны подпишут контракт в
ближайшее время. 48-летний Леонардо ранее был главным тренером «Милана» и «Интера»,
спортивным директором «ПСЖ», а с 2013 года он не работал ни в одном клубе.
Отметим, что за «Антальяспор» выступают
Самюэль Это’о, Самир Насри, экс-игрок «Динамо» Вильям Ванкер, бывшие футболисты
«Локомотива» Майкон и Шарлес.
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