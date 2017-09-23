Бразилец Леонардо возглавит «Антальяспор»

Бразильский специалист Леонардо станет главным тренером турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время. 48-летний Леонардо ранее был главным тренером «Милана» и «Интера», спортивным директором «ПСЖ», а с 2013 года он не работал ни в одном клубе.

Отметим, что за «Антальяспор» выступают Самюэль Это’о, Самир Насри, экс-игрок «Динамо» Вильям Ванкер, бывшие футболисты «Локомотива» Майкон и Шарлес.