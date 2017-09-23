Александр Бубнов: На своем поле «Спартак» должен обыгрывать «Анжи» даже без Промеса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал
прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи». Он считает,
что красно-белые одержат победу.
«Спартак» хорошо выглядел во встрече
с «Кубанью», играл легко и свежо. У «Анжи» трудное положение,
потому махачкалинцы намеренно пожертвовали Кубком, готовясь к выезду
в Москву. Но на своем поле «Спартак» должен выигрывать, даже
если не сыграет Промес. Прогноз – 2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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