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Александр Бубнов: На своем поле «Спартак» должен обыгрывать «Анжи» даже без Промеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи». Он считает, что красно-белые одержат победу.

«Спартак» хорошо выглядел во встрече с «Кубанью», играл легко и свежо. У «Анжи» трудное положение, потому махачкалинцы намеренно пожертвовали Кубком, готовясь к выезду в Москву. Но на своем поле «Спартак» должен выигрывать, даже если не сыграет Промес. Прогноз – 2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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