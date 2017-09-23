Александр Бубнов: ЦСКА обыграет «Динамо» со счетом 2:0
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал
прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА. Он считает,
что московские армейцы одержат победу.
«ЦСКА в любом случае фаворит, а тут еще
Гончаренко сильнее ротировал состав, чем Калитвинцев. Плюс у «Динамо»
серьезные потери в лице Рыкова и Панченко. Прогноз – 0:2»,
- цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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