Александр Бубнов: ЦСКА обыграет «Динамо» со счетом 2:0

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА. Он считает, что московские армейцы одержат победу.

«ЦСКА в любом случае фаворит, а тут еще Гончаренко сильнее ротировал состав, чем Калитвинцев. Плюс у «Динамо» серьезные потери в лице Рыкова и Панченко. Прогноз – 0:2», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.