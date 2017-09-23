Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трамп призвал клубы НФЛ увольнять игроков, отказавшихся стоять во время гимна США

Источник:  ESPNКомментарии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал игроков НФЛ (Национальной футбольной лиги), которые отказались слушать гимн США перед матчами по американскому футболу стоя. Он призвал увольнять их.

Ранее несколько темнокожих игроков НФЛ во время исполнения национального гимна становились на колени. Так они протестовали против обращения с афоамериканцами со стороны полиции.

«Они уничтожают игру. Это полное неуважение к нашим традициям. Это полное неуважение ко всему, за что мы выступаем. Если кто-то не уважает наш флаг, мы могли бы сказать владельцам этих клубов НФЛ: «Убери этого сукиного сына с поля прямо сейчас. Он должен быть уволен», - цитирует Трампа ESPN.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с Митрионом«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с МитриономФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.Стив Керр: Попрошу игроков подумать о встрече с ТрампомГлавный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение, что визит команды к президенту США Дональду Трампу может помочь объединению людей в стране.Глава Международной федерации самбо: Трамп – фанат ЕмельяненкоГлава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал, что президент США Дональд Трамп является поклонников российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.В четверг Дональд Трамп примет в Белом доме главу МОК Томаса БахаПрезидент США Дональд Трамп в четверг, 22 июня примет в Белом доме главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает AFP.Стивен Карри: Визит в Белый дом? Обсудим вместе с командойРазыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что не хочет посещать Белый дом с визитом к президенту США Дональду Трампу.
Футбол
Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительный допинг-тест за последние шесть лет
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе Надежды Карповой из «Чертаново»
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нэшвилл», у Кучерова гол и передача
Хоккей
Шайба Костина помогла «Сент-Луису» на выезде обыграть «Вашингтон»
все новости
Дональд Трамп
Дональд Трампвсе новости