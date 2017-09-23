Трамп призвал клубы НФЛ увольнять игроков, отказавшихся стоять во время гимна США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал игроков НФЛ (Национальной футбольной лиги), которые отказались слушать гимн США перед матчами по американскому футболу стоя. Он призвал увольнять их.

Ранее несколько темнокожих игроков НФЛ во время исполнения национального гимна становились на колени. Так они протестовали против обращения с афоамериканцами со стороны полиции.

«Они уничтожают игру. Это полное неуважение к нашим традициям. Это полное неуважение ко всему, за что мы выступаем. Если кто-то не уважает наш флаг, мы могли бы сказать владельцам этих клубов НФЛ: «Убери этого сукиного сына с поля прямо сейчас. Он должен быть уволен», - цитирует Трампа ESPN.