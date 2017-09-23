Гендиректор «Шахтера»: Срна не дисквалифицирован, но он решил приостановить выступления

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал новость о положительной допинг-пробе капитана команды Дарио Срны.

ФК «Шахтер» проинформировали, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.



На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.



Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительную допинг-пробу за последние шесть лет.