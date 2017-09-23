Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Шахтера»: Срна не дисквалифицирован, но он решил приостановить выступления

Источник:  FacebookКомментарии

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал новость о положительной допинг-пробе капитана команды Дарио Срны.

ФК «Шахтер» проинформировали, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. 

Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительную допинг-пробу за последние шесть лет.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительный допинг-тест за последние шесть лет«Шахтер» подтвердил, что капитан команды Дарио Срна сдал положительный тест на допинг. Хорват стал четвертым игроком команды за последние шесть лет, который был уличен в употреблении допинга.Александр Глеб может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала», «Штутгарта» и «Крыльев Советов» Александр Глеб получил предложение от одесского «Черноморца». Об этом сообщают украинские СМИ.Дарио Срна: Сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратовЗащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна признал, что сдал положительный допинг-тест, а также рассказал о своих дальнейших планах.«Шахтер»: Срна сдал положительный допинг-тест и приостанавливает выступления за команду«Шахтер» подтвердил информацию о положительном допинг-тесте капитана команды, защитника Дарио Срны.Срна, которого подозревают в положительном допинг-тесте, пропустит матч чемпионата УкраиныЗащитник донецкого «Шахтера», капитан команды Дарио Срна пропустит матч чемпионата Украины против «Звезды». Об этом сообщают украинские СМИ.
Футбол
Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительный допинг-тест за последние шесть лет
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе Надежды Карповой из «Чертаново»
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нэшвилл», у Кучерова гол и передача
Хоккей
Шайба Костина помогла «Сент-Луису» на выезде обыграть «Вашингтон»
все новости
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Сергей Палкин
Сергей Палкинвсе новости
Дарио Срна
Дарио Срнавсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости