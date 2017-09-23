Ролан Гусев: «Динамо» не будет играть в открытый футбол с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между армейцами и «Динамо».



«Я ожидаю, что будет очень интересная игра. Обе команды неудачно сыграли в Кубке России, и они захотят реабилитироваться перед болельщиками, поэтому я думаю, что стоит ждать обоюдоострой игры. Думаю, что динамовцы не рискнут играть в открытый футбол с армейцами. ЦСКА мастеровитее, и надо аккуратнее «Динамо» будет действовать», - цитирует Гусева «Р-Спорт».