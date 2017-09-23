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Леонарду Жардим: Фалькао был хорош не только в атаке

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча с «Лиллем» в седьмом туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Нашей целью было набрать три очка. Мы провели серьезный матч, превзошли соперника и заслужили победу. Я доволен результатом и настроем игроков. Фалькао хорошо действовал не только в атаке, но и хорошо выполнял работу по защите своих ворот.

Это отличный результат. Теперь у нас есть время подготовиться к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов. Для нас всегда самым важным является следующий матч», - цитирует Жардима официальный сайт «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Стеван Йоветич и Рашид Геззаль.

«Монако» с 18 очками занимает второе место в чемпионате Франции. У «Лилля» пять очков и 17-е место. В следующем туре «Монако» примет «Монпелье», а «Лилль» на выезде сыграли с «Амьеном».

Матч

Лилль - Монако - 0:4 (0:2)

Голы

Йоветич 24 (0:1). Геззаль 30 (0:2). Фалькао 48 (0:3). Фалькао 73 (0:4 - пен.).

Состав

Лилль: Меньян, Биссума, Н'Гессан, Тьяго, Амаду, Араужо (Фарадж, 46), Пепе, Эль-Гази (Балули, 57), Бензья (Понсе, 69)

Монако: Бенальо, Фабиньо, Глик, Жорже, Туре, Жемерсон, Моутинью, Лопеш, Геззаль (Лемар, 79), Йоветич (Диакаби, 66), Фалькао (Каррильо, 85)

Предупреждения:

Понсе, 88 - Геззаль, 60; Жемерсон, 70

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

22 сентября 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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