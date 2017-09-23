Леонарду Жардим: Фалькао был хорош не только в атаке
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим
поделился впечатлениями после матча с «Лиллем» в седьмом туре чемпионата
Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«Нашей целью было набрать три очка. Мы
провели серьезный матч, превзошли соперника и заслужили победу. Я доволен
результатом и настроем игроков. Фалькао хорошо действовал не только в атаке, но
и хорошо выполнял работу по защите своих ворот.
Это отличный результат. Теперь у нас есть
время подготовиться к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов. Для нас всегда самым
важным является следующий матч», - цитирует Жардима официальный сайт «Монако».
В составе победителей дубль сделал Радамель
Фалькао, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Стеван Йоветич и
Рашид Геззаль.
«Монако» с 18 очками занимает второе место в чемпионате Франции. У «Лилля» пять очков и 17-е место. В следующем туре «Монако» примет «Монпелье», а «Лилль» на выезде сыграли с «Амьеном».
Матч
Голы
Йоветич 24 (0:1). Геззаль 30 (0:2). Фалькао 48 (0:3). Фалькао 73 (0:4 - пен.).
Состав
Лилль: Меньян, Биссума, Н'Гессан, Тьяго, Амаду, Араужо (Фарадж, 46), Пепе, Эль-Гази (Балули, 57), Бензья (Понсе, 69)
Монако: Бенальо, Фабиньо, Глик, Жорже, Туре, Жемерсон, Моутинью, Лопеш, Геззаль (Лемар, 79), Йоветич (Диакаби, 66), Фалькао (Каррильо, 85)
Предупреждения:
Понсе, 88 - Геззаль, 60; Жемерсон, 70
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
22 сентября 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция