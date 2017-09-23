Леонарду Жардим: Фалькао был хорош не только в атаке

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча с «Лиллем» в седьмом туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Нашей целью было набрать три очка. Мы провели серьезный матч, превзошли соперника и заслужили победу. Я доволен результатом и настроем игроков. Фалькао хорошо действовал не только в атаке, но и хорошо выполнял работу по защите своих ворот.

Это отличный результат. Теперь у нас есть время подготовиться к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов. Для нас всегда самым важным является следующий матч», - цитирует Жардима официальный сайт «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Стеван Йоветич и Рашид Геззаль.

«Монако» с 18 очками занимает второе место в чемпионате Франции. У «Лилля» пять очков и 17-е место. В следующем туре «Монако» примет «Монпелье», а «Лилль» на выезде сыграли с «Амьеном».