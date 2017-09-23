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Антон Понкрашов: В УНИКСе подобрался хороший коллектив

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал поражение в товарищеском матче от тель-авивского «Маккаби» (100:101).

«Сейчас главное – качество игры. А оно с каждым матчем улучшается. Мы стараемся проводить работу над ошибками, делать правильные выводы. Было указание за две секунды до конца четвертой четверти фолить – так как было +3. Мы не смогли и получили трешку, игра перешла овертайм.

Впечатления от команды обалденные. Новый тренер правильно настраивает нас и учит быть командой. Подобрался хороший коллектив: никто не отлынивает, и все готовы выполнять черновую работу. Я не работал с Тринкьери, но многие говорят, что эта команда похожа на ту, что была при нем. Игра заточена не под одного игрока, а под всю команду, и самое главное: все понимают, что основная цель – победа. Не количество очков и минут, а именно победа.

Тренер донес до меня свои требования. Стараюсь четко выполнять то, что он просит, и особо не выдумывать. Мне кажется, что на данный момент мы оба довольны процессом», – цитирует Понкрашова «БИЗНЕС Online».

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