Юрий Газинский: «Краснодар» сделает все, чтобы сместить «Зенит» с первого места

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита».



«Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ «Зенитом», поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.

Есть ли у «Краснодара» шансы сместить «Зенит» с первого места после этого матча? Будем все для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно», — заявил Газинский в эфире «Матч ТВ».