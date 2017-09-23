Юрий Газинский: «Краснодар» сделает все, чтобы сместить «Зенит» с первого места
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился
ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита».
«Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ «Зенитом», поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.
Есть ли у «Краснодара» шансы сместить «Зенит» с первого места после этого матча? Будем все для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно», — заявил Газинский в эфире «Матч ТВ».
Матч
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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