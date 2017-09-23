Мирал Самарджич: Против «Спартака» «Анжи» выложится на 120%

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака».



«Спартак» — хорошая команда, у них качественные, техничные игроки. Но у нас тоже есть команда — пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120%, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из «Спартака»? Если честно, я даже еще не обращал внимания», — заявил футболист в интервью программе «Все на матч».— заявил Самарджич в эфире «Матч ТВ».