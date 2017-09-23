Капитан «Беневенто»: Допинг? Я принимал только то, что предписывали в клубе
Капитан «Беневенто» Фабио Лучони прокомментировал информацию о своем положительном допинг-тесте. Он заверил, что следовал рекомендациям клуба по поводу приема препаратов.
«Когда будет проведено полное расследование,
я скажу, что всего лишь следовал предписаниям «Беневенто» по поводу приема
медпрепаратов. Я принимал эти препараты, будучи полностью уверенным в том, что
они были тщательно отобраны клубом», - цитирует Лучони ANSA.
Ранее сообщалось, что в
организме футболиста обнаружен анаболический стероид клостебол. Тест он сдал
после матча с «Торино» в серии А (0:1). Сообщается, что за применение этого
препарата он может быть дисквалифицирован на срок от одного до четырех лет.
В текущем сезоне 29-летний Фабио Лучони провел шесть матчей за «Беневенто».