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Капитан «Беневенто»: Допинг? Я принимал только то, что предписывали в клубе

Источник:  ANSAКомментарии

Капитан «Беневенто» Фабио Лучони прокомментировал информацию о своем положительном допинг-тесте. Он заверил, что следовал рекомендациям клуба по поводу приема препаратов.

«Когда будет проведено полное расследование, я скажу, что всего лишь следовал предписаниям «Беневенто» по поводу приема медпрепаратов. Я принимал эти препараты, будучи полностью уверенным в том, что они были тщательно отобраны клубом», - цитирует Лучони ANSA.

Ранее сообщалось, что в организме футболиста обнаружен анаболический стероид клостебол. Тест он сдал после матча с «Торино» в серии А (0:1). Сообщается, что за применение этого препарата он может быть дисквалифицирован на срок от одного до четырех лет.

В текущем сезоне 29-летний Фабио Лучони провел шесть матчей за «Беневенто». 

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