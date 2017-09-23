Ролан Гусев: Кадровые проблемы не лишают «Динамо» шансов в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между армейцами и «Динамо».
- Какой игры ожидаете в предстоящем столичном дерби? Какой
тактики будут придерживаться соперники?
- Думаю, что «Динамо» будет действовать от обороны, - приводит слова Гусева Rusfootball.Info - Уверен, что динамовцы прекрасно понимают: раскрываться в матче с ЦСКА равносильно самоубийству. Мне кажется, что бело-голубые построят свою игру на контратаках, а ЦСКА все-таки будет игру контролировать. Но это мое личное мнение. Футбол непредсказуем, и здесь все может повернуться совсем по-другому.
- Армейцы борются за верхние строчки турнирной таблицы,
то динамовцы сегодня находятся только на 12-м месте.
- Конечно, «Динамо» и ЦСКА сейчас решают разные задачи. Разумеется, фаворит предстоящей игры - ЦСКА. Тем не менее, несмотря на то, на каких местах обе команды находятся, это дерби всегда проходило в боевом ключе. Уверен, что предстоящий матч исключением не станет.
- Тем не менее, два ключевых игрока «Динамо» - Кирилл Панченко и Владимир Рыков
- выбыли из-за травм. Есть ли у динамовцев шансы в их отсутствие?
- Шансы есть всегда у любой команды в любой ситуации. На днях в Кубке России мы наблюдали, как заведомо более слабые команды «вынесли» из турнира половину Премьер-лиги: вылетели и «Краснодар», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Зенит» и многие другие команды. Так что ничего невозможного нет: сейчас любая команда может обыграть кого угодно.
Матч
Место и дата
23 сентября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция