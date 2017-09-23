Тимур Жамалетдинов: Матчи против «Динамо» простыми не бывают

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо».

«Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду — надеюсь, что в игре с «Динамо» такой шанс будет. Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки», — приводит слова Жамалетдинова официальный твиттер ЦСКА.