Тимур Жамалетдинов: Матчи против «Динамо» простыми не бывают
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо».
«Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду — надеюсь, что в игре с «Динамо» такой шанс будет. Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки», — приводит слова Жамалетдинова официальный твиттер ЦСКА.
#Matchday! Сегодня возвращается классическое дерби с Динамо!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 сентября 2017 г.
⚽️ #ДинамоЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 16:30 мск
🏟 @ArenaKhimki
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/nnEkZw6l2z
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