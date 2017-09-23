Диего Коста: Я не хотел так уходить из «Челси»

Форвард Диего Коста сказал, что рад вернуться в «Атлетико», а также отметил, что у него не было желания уходить из «Челси» со скандалом.

«Атлетико» - это мой дом. Не собираюсь быть неблагодарным «Челси», я тоже был счастлив там. Я играл в великой команде. Я не хотел так уходить. У меня особая привязанность к тем, кто работает в «Челси». Я не из тех, кто будет мешать их с грязью. Они знают, какой я человек», - цитирует Косту ВВС.

Напомним, Диего Коста сможет играть за «Атлетико» с января. В текущем сезоне он не сыграл за «Челси» ни разу, покинув расположение команды в знак протеста. Ранее главный тренер лондонского клуба Антонио Конте сообщил, что не рассчитывает на игрока.