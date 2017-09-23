Рикко Гросс: Не будем рисковать здоровьем Логинова

Александр Кравцов: Меня устроило бы, если в Пхенчхане мы выступили бы не хуже, чем в Сочи

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, какого результата ждет от сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.