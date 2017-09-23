Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рикко Гросс: Не будем рисковать здоровьем Логинова

Источник:  ТАССКомментарии

Старший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о состоянии травмированного Александра Логинова.

«Логинов очень хорошо стартовал и до падения на первом круге показывал лучшее время, к сожалению, закончить гонку ему не удалось. Пока точного диагноза нет, в понедельник спортсмену сделают МРТ колена, и тогда мы сможем говорить о сроках восстановления. Отмечу бойцовский характер Саши, несмотря на травму, он рвался участвовать в спринтерской гонке, но, естественно, мы не будем рисковать его здоровьем», — цитирует Гросса ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рикко Гросс: За Шипулина не стоит волноватьсяСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что он не беспокоится за выступление Антона Шипулина.Александр Касперович: Логинов избежал перелома, восстановление займет около двух недельРоссийский биатлонист Александр Логинов упал во время индивидуальной гонки чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском. Старший тренер резервной сборной России Александр Касперович рассказал о его состоянии здоровья.Александр Кравцов: Шипулину и Фуркаду остается разве что поцеловаться в знак примиренияПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, не будет ли иметь продолжение конфликт между российским биатлонистом Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.Александр Кравцов: Меня устроило бы, если в Пхенчхане мы выступили бы не хуже, чем в СочиПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, какого результата ждет от сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.Александр Касперович: Работа в межсезонье идет по плану, никаких срывов не былоСтарший тренер сборной России по резерву Александр Касперович подвел итоги сбора команды в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
Фигурное катание
Ханю побил мировой рекорд по количеству очков в короткой программе
Биатлон
Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону
Футбол
Диего Коста: Я не хотел так уходить из «Челси»
Футбол
Капитан «Беневенто»: Допинг? Я принимал только то, что предписывали в клубе
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости