Рикко Гросс: Не будем рисковать здоровьем Логинова
Источник: ТАССКомментарии
Старший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о состоянии травмированного Александра Логинова.
«Логинов очень хорошо стартовал и до падения на первом круге показывал лучшее время, к сожалению, закончить гонку ему не удалось. Пока точного диагноза нет, в понедельник спортсмену сделают МРТ колена, и тогда мы сможем говорить о сроках восстановления. Отмечу бойцовский характер Саши, несмотря на травму, он рвался участвовать в спринтерской гонке, но, естественно, мы не будем рисковать его здоровьем», — цитирует Гросса ТАСС.
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