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Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Представительница Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

Второе место заняла ее партнер по команде Валентина Телицина, третьей стала Дарья Виролайнен из ХМАО-Югра.

Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский
Женщины
Спринт
7,5 км

1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 20.40,8 (0).
2. Валентина Телицина (Удмуртия) – +0,2 (0).
3. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) – +13,4 (0).
4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – +22,1 (1).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) – +23,4 (0).
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) – +27,4 (1).

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