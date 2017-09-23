Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Представительница Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.
Второе место заняла ее партнер по команде Валентина Телицина, третьей стала Дарья Виролайнен из ХМАО-Югра.
Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский
Женщины
Спринт
1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 20.40,8 (0).
2. Валентина Телицина (Удмуртия) – +0,2 (0).
3. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) – +13,4 (0).
4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – +22,1 (1).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) – +23,4 (0).
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) – +27,4 (1).
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