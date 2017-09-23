Арыйан Тютрин победил в весе до 57 кг на турнире «Шахтерская слава»

На международном турнире по вольной борьбе «Шахтерская слава» в Кемерове Арыйан Тютрин победил в весовой категории до 57 килограмм .

Второе место занял Куралбек Омарбеков из Казахстана, в полуфиналах уступили Майдыр Донгак и белорус Димчик Ринчинов.

В категории до 65 килограмм весь пьедестал заняли представители России. Первенствовал здесь Даши Шарастепанов, вторым стал Алексей Боровицкий, а третье место разделили Александр Захарушкин и Алексей Медведев.

Хусей Суюнчев стал первым в весовой категории до 74 килограмм , Муса Базиев остался вторым. Никита Сучков и Надирбек Хизриев поделили третье место. Все борцы представляют Россию.