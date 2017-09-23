Арыйан Тютрин победил в весе до 57 кг на турнире «Шахтерская слава»

На международном турнире по вольной борьбе «Шахтерская слава»
в Кемерове Арыйан Тютрин победил в весовой категории до 57 килограмм.
Второе место занял Куралбек Омарбеков из
Казахстана, в полуфиналах уступили Майдыр Донгак и белорус Димчик
Ринчинов.
В категории до 65 килограмм весь пьедестал заняли
представители России. Первенствовал здесь Даши Шарастепанов, вторым
стал Алексей Боровицкий, а третье место разделили Александр
Захарушкин и Алексей Медведев.
Хусей Суюнчев стал первым в весовой категории до 74 килограмм, Муса Базиев остался
вторым. Никита Сучков и Надирбек Хизриев поделили третье
место. Все борцы представляют Россию.
В весе до 97
килограмм победил Юрий Белоновский, вторым стал Анзор
Уришев, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Ахмед Батаев, а
вместе с ним поляк Хубер Шимон.
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