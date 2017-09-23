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Арыйан Тютрин победил в весе до 57 кг на турнире «Шахтерская слава»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На международном турнире по вольной борьбе «Шахтерская слава» в Кемерове Арыйан Тютрин победил в весовой категории до 57 килограмм.

Второе место занял Куралбек Омарбеков из Казахстана, в полуфиналах уступили Майдыр Донгак и белорус Димчик Ринчинов.

В категории до 65 килограмм весь пьедестал заняли представители России. Первенствовал здесь Даши Шарастепанов, вторым стал Алексей Боровицкий, а третье место разделили Александр Захарушкин и Алексей Медведев.

Хусей Суюнчев стал первым в весовой категории до 74 килограмм, Муса Базиев остался вторым. Никита Сучков и Надирбек Хизриев поделили третье место. Все борцы представляют Россию.

В весе до 97 килограмм победил Юрий Белоновский, вторым стал Анзор Уришев, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Ахмед Батаев, а вместе с ним поляк Хубер Шимон.

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