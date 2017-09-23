Ханю побил мировой рекорд по количеству очков в короткой программе
Японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю
установил новый мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. Это
произошло на турнире Autumn Classic International в Канаде.
Японец показал результат 112,72
очков. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Ханю - 110,95 очков. Это достижение
было установлено в 2015 году.
22-летний Юдзуру Ханю –
чемпион Олимпиады в Сочи, двукратный чемпион мира. Ему принадлежит
также мировой рекорд в произвольной программе и по сумме очков.
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