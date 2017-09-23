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Ханю побил мировой рекорд по количеству очков в короткой программе

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Японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. Это произошло на турнире Autumn Classic International в Канаде.

Японец показал результат 112,72 очков. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Ханю - 110,95 очков. Это достижение было установлено в 2015 году.

22-летний Юдзуру Ханю – чемпион Олимпиады в Сочи, двукратный чемпион мира. Ему принадлежит также мировой рекорд в произвольной программе и по сумме очков.

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