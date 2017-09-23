«Арсенал» хочет подписать Мертенса на замену Санчесу
Источник: MirrorКомментарии
Лондонский «Арсенал»
проявляет интерес к нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу. Об этом сообщают
британские СМИ.
Как информирует Mirror,
главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер видит в Мертенсе идеальную замену для
Алексиса Санчеса, который может покинуть команду. Контракт чилийца с «Арсеналом»
истекает летом 2018 года. В контракте Мертенса прописана сумма отступных в 30
миллионов евро.
В текущем сезоне 30-летний
Дрис Мертенс провел восемь матчей за «Наполи» и забил семь мячей при трех
голевых передачах.
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