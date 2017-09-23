«Арсенал» хочет подписать Мертенса на замену Санчесу

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер видит в Мертенсе идеальную замену для Алексиса Санчеса, который может покинуть команду. Контракт чилийца с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. В контракте Мертенса прописана сумма отступных в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний Дрис Мертенс провел восемь матчей за «Наполи» и забил семь мячей при трех голевых передачах.