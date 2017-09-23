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«Динамо» – ЦСКА. История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Химках в матче 11-го тура РФПЛ «Динамо» примет ЦСКА.

Всего в российской истории эти команды провели между собой 52 официальные встречи: 19 побед у динамовцев, 15 ничьих и 18 побед у армейцев, разница мячей – 71:69 в пользу ЦСКА.

Последний раз в Химках команды встречались 4 октября 2015 года, армейцы одержали победу со счетом 2:0.

Матч

Динамо - ЦСКА

Место и дата

23 сентября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Голосование: Как закончится матч «Динамо» – ЦСКА?

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