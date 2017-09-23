«Динамо» – ЦСКА. История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Химках в матче 11-го тура РФПЛ «Динамо» примет ЦСКА.
Всего в российской истории эти команды провели между собой 52 официальные встречи: 19 побед у динамовцев, 15 ничьих и 18 побед у армейцев, разница мячей – 71:69 в пользу ЦСКА.
Последний раз в Химках команды встречались 4 октября 2015 года, армейцы одержали победу со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
23 сентября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
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