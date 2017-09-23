«Спартак» – «Анжи». История противостояния

Сегодня в Москве в матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» примет «Анжи».

Всего эти команды провели между собой 20 официальных встреч: 13 побед у москвичей, три ничьи и четыре победы у махачкалинцев, разница мячей – 34:17 в пользу «Спартака».

В Москве команды провели 10 матчей: семь побед у хозяев, одна ничья и две победы у гостей. В прошлом сезоне «Спартак» победил дома со счетом 1:0.