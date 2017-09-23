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«Спартак» – «Анжи». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Москве в матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» примет «Анжи».

Всего эти команды провели между собой 20 официальных встреч: 13 побед у москвичей, три ничьи и четыре победы у махачкалинцев, разница мячей – 34:17 в пользу «Спартака».

В Москве команды провели 10 матчей: семь побед у хозяев, одна ничья и две победы у гостей. В прошлом сезоне «Спартак» победил дома со счетом 1:0.

Матч

Спартак - Анжи

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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