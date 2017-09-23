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Ульяна Кайшева: Гонка сложилась тяжело

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Ульяна Кайшева прокомментировала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.

«Эмоции от гонки только положительные — порадовали и стрельба, и ход. Но гонка сложилась очень тяжело. С первого круга было сложно заставить мышцы работать в полную силу из-за того, что прохладно. После летнего сезона не привыкла к этому холоду. Но потом вработалась, все пошло нормально. Думаю, что опыт участия здесь в летнем чемпионате мира помог, даже дал преимущество. Все аспекты дистанции были известны, понятны. Я знала, где как нужно идти. 

К новому сезону я готовлюсь в резервной команде вместе с Виталием Норициным и Павлом Ланцовым. Впечатления от работы хорошие. Мы анализируем каждую гонку, тренировку, стрельбу, технику. Считаю, что работа идет плодотворно и уже есть результаты», — приводит слова Кайшевой официальный сайт СБР.

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