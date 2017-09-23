Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Возняцки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала турнира WTA в Токио (Япония) между россиянкой
Анастасией Павлюченковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой российской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:7 (4), 6:4 в пользу Павлюченковой.
Матч продолжался два часа и восемь минут.
Россиянка сделала три эйса при одном у соперницы и совершила девять двойных
ошибок при шести у Кербер. В финале Павлюченкова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки,
которая во втором полуфинале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
Турнир WTA
Токио (Япония)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 000 000 долларов
1/2 финала
Анастасия Павлюченкова
(Россия) – Анжелик Кербер (Германия, 7) - 6:0, 6:7 (4), 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – Каролин Возняцки
(Дания, 3) – 2:6, 0:6
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