Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Возняцки

Матч 1/2 финала турнира WTA в Токио (Япония) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:7 (4), 6:4 в пользу Павлюченковой.

Матч продолжался два часа и восемь минут. Россиянка сделала три эйса при одном у соперницы и совершила девять двойных ошибок при шести у Кербер. В финале Павлюченкова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, которая во втором полуфинале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Турнир WTA

Токио (Япония)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 000 000 долларов

1/2 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анжелик Кербер (Германия, 7) - 6:0, 6:7 (4), 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – Каролин Возняцки (Дания, 3) – 2:6, 0:6