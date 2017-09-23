Анастасия Павлюченкова: В третьем сете уже мысленно бронировала билеты в Ухань

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер в полуфинале турнира в Токио.

«Матч получился очень тяжелыми для нас обеих, несколько раз мне было по-настоящему трудно. В первом сете все получилось, как надо, а вот потом было все уже тяжелее и тяжелее. Отдам должное Кербер, против нее всего трудно играть. Она была хороша, потому я очень рада, что сумела победить и вышла в финал.

В третьем сете я уступала 0:3 и уже начала мысленно бронировать билеты на самолет в Ухань. Однако сражаться не перестала и все получилось. В Токио вообще очень сильный состав участниц, надеюсь, что в финале у меня все получится», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.

Напомним, в финале турнира Павлюченкова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, которая во втором полуфинале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.