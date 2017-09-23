Даниэле Де Росси: Я мог уйти из «Ромы», но любовь к клубу победила
Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси признался,
что ранее могу покинуть клуб, но в итоге решил остаться.
«Завершу ли я карьеру в «Роме»? Не знаю. Было
бы отлично, если бы меня провожали так же, как провожали Тотти, когда он
завершил карьеру. Это было бы невероятно. Но пока я не знаю, где и когда я
завершу карьеру.
В то же время, у меня есть сильное желание
попробовать себя в другом месте. Честно говоря, 16 лет в «Роме» - это как 32
года в другом месте. С точки зрения игры в футбол я провожу лучшие сезоны в
карьере, но давление здесь часто чрезмерное.
Когда мне долго не предлагали новый контракт,
хотя я считал. Что заслуживаю этого, я хотел уйти. Самое выгодное предложение
было от другого итальянского клуба (предположительно, «Интера» - Прим. ред.) .
Но в итоге моя любовь победила – я не мог предать город и болельщиков. Но если
бы топ-клуб из Европы или США (не секрет, что я хотел бы поиграть в Америке)
обратился по поводу меня, то, возможно, меня бы уже здесь не было», - цитирует
Де Росси Corriere dello Sport.
34-летний Даниэле Де
Росси выступает за первую команду «Ромы» с сезона 2000/2001. Вместе с командой
он дважды выиграл Кубок Италии, один раз – Суперкубок. Также вместе со сборной
Италии он стал чемпионом мира.