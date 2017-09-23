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Даниэле Де Росси: Я мог уйти из «Ромы», но любовь к клубу победила

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси признался, что ранее могу покинуть клуб, но в итоге решил остаться.

«Завершу ли я карьеру в «Роме»? Не знаю. Было бы отлично, если бы меня провожали так же, как провожали Тотти, когда он завершил карьеру. Это было бы невероятно. Но пока я не знаю, где и когда я завершу карьеру.

В то же время, у меня есть сильное желание попробовать себя в другом месте. Честно говоря, 16 лет в «Роме» - это как 32 года в другом месте. С точки зрения игры в футбол я провожу лучшие сезоны в карьере, но давление здесь часто чрезмерное.

Когда мне долго не предлагали новый контракт, хотя я считал. Что заслуживаю этого, я хотел уйти. Самое выгодное предложение было от другого итальянского клуба (предположительно, «Интера» - Прим. ред.) . Но в итоге моя любовь победила – я не мог предать город и болельщиков. Но если бы топ-клуб из Европы или США (не секрет, что я хотел бы поиграть в Америке) обратился по поводу меня, то, возможно, меня бы уже здесь не было», - цитирует Де Росси  Corriere dello Sport.

34-летний Даниэле Де Росси выступает за первую команду «Ромы» с сезона 2000/2001. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Италии, один раз – Суперкубок. Также вместе со сборной Италии он стал чемпионом мира.

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