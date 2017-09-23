Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио

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Анастасия Павлюченкова: В третьем сете уже мысленно бронировала билеты в Ухань Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер в полуфинале турнира в Токио.

Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Возняцки Матч 1/2 финала турнира WTA в Токио (Япония) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:7 (4), 6:4 в пользу Павлюченковой.

Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в Токио Российская теннисистка Дарья Касаткина вместе с представляющей Австралии Дарьей Гавриловой вышла в финал парного турнира в Токио.

Родина не смогла выйти в финал турнира в китайском Гуанчжоу Российская теннисистка Евгения Родина проиграла представительнице Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Гуанчжоу.