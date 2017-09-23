Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова уступили в финале турнира WTA в Токио (Япония) в парном разряде. Победу одержала пара Андреа Клепач(Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

Словенка и испанка одержали победу в двух сетах – 6:3, 6:2. Матч продолжался один час и восемь минут. Для Клепач это пятый парный титул в карьере, для Мартинес-Санчес – 18-й.

Турнир WTA

Токио (Япония)

Покрытие: хард

Призовой фонд:  1 000 000 долларов

Парный разряд

Финал

Андреа Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) – Дарья Касаткина (Россия)/Дарья Гаврилова(Австралия) - 6:3, 6:2

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анастасия Павлюченкова: В третьем сете уже мысленно бронировала билеты в УханьРоссиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер в полуфинале турнира в Токио.Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с ВозняцкиМатч 1/2 финала турнира WTA в Токио (Япония) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:7 (4), 6:4 в пользу Павлюченковой.Касаткина и Гаврилова вышли в финал турнира в ТокиоРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вместе с представляющей Австралии Дарьей Гавриловой вышла в финал парного турнира в Токио.Родина не смогла выйти в финал турнира в китайском ГуанчжоуРоссийская теннисистка Евгения Родина проиграла представительнице Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Гуанчжоу.Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала победу над Барборой Стрыцовой из Чехии (5:7, 6:3, 6:1) в четвертьфинале турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Токио. Матч продолжался 2 часа 13 минут.
Фигурное катание
Ханю побил мировой рекорд по количеству очков в короткой программе
Биатлон
Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону
Футбол
Диего Коста: Я не хотел так уходить из «Челси»
Футбол
Капитан «Беневенто»: Допинг? Я принимал только то, что предписывали в клубе
все новости
Дарья Гаврилова
Дарья Гавриловавсе новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
WTA Tour
WTA Tour