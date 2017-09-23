Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова уступили в финале
турнира WTA в Токио (Япония) в парном разряде.
Победу одержала пара Андреа Клепач(Словения)/Мария-Хосе
Мартинес-Санчес (Испания).
Словенка и испанка одержали победу в двух сетах – 6:3, 6:2.
Матч продолжался один час и восемь минут. Для Клепач это пятый парный титул в
карьере, для Мартинес-Санчес – 18-й.
Турнир WTA
Токио (Япония)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 000 000 долларов
Парный разряд
Финал
Андреа Клепач (Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес
(Испания) – Дарья Касаткина (Россия)/Дарья Гаврилова(Австралия) - 6:3, 6:2
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