Рикко Гросс: За Шипулина не стоит волноваться
Источник: ОКРКомментарии
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что
он не беспокоится за выступление Антона Шипулина.
- 18-е место Антона Шипулина в индивидуалке – не повод для беспокойства?
- За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими
соревнованиями, у него все идет по плану. Кстати, если вы видели вчерашнюю
гонку, двух первых промахов у Антона могло и не быть – там не прошли габариты.
В любом случае не совсем удачная стрельба увеличит мотивацию Шипулина перед
спринтом, - цитирует Гросса официальный сайт Олимпийского комитета России
(ОКР).
Напомним, что Шипулин занял 18-е место в индивидуальной гонке на чемпионате
России по летнему биатлону.
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