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Рикко Гросс: За Шипулина не стоит волноваться

Источник:  ОКРКомментарии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что он не беспокоится за выступление Антона Шипулина.
- 18-е место Антона Шипулина в индивидуалке – не повод для беспокойства?

- За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него все идет по плану. Кстати, если вы видели вчерашнюю гонку, двух первых промахов у Антона могло и не быть – там не прошли габариты. В любом случае не совсем удачная стрельба увеличит мотивацию Шипулина перед  спринтом, - цитирует Гросса официальный сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что Шипулин занял 18-е место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону.


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