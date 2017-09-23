Алексей Сорокин: Отрадно, что у России появился свой голос в ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал об избрании в совет ФИФА.

«Россия была представлена в ФИФА с 1947 года, когда наш прославленный футбольный деятель и футболист Гранаткин стал первым представителем России в исполкоме ФИФА. Затем его сменил Вячеслав Колосков, затем Виталий Мутко, и теперь это я. Есть какая-то преемственность, это очень важно.

Не секрет, что Россия, безусловно, футбольная держава. Поэтому считаем, что заслуживаем участия в определении того, каким будет мировой футбол, как он будет развиваться, как далее оптимизировать те турниры, которые проводит ФИФА под своей эгидой. Огромный комплекс вопросов, и отрадно, что у России будет свой голос в их решении. Кроме всего прочего я недавно был избран в исполком РФС. Это позволит мне принимать участие не только в организации чемпионата мира, но еще и в жизни Российского футбольного союза, в принятии важных, ответственных решений.

Кубок конфедераций показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры. За себя сами говорят те отклики, та реакция, которую мы получили от представителей футбольной семьи — футболистов, тренеров, делегаций, болельщиков, представителей СМИ. Все было реализовано достаточно успешно, и дальше мы будем только полировать намеченное.

Самое главное в жизни ФИФА — это чемпионат мира. В результате чемпионата мира мы ожидаем огромный толчкок в развитии футбола в России. Так всегда бывает, в каждой стране. Это абсолютно неизбежно. Это всплеск занимающихся, приток детей в спортивные школы и просто осознание важности футбола в обществе. Здесь предстоит большая работа и большое поле для деятельности», — цитирует Сорокина официальный сайт РФС.