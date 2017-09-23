Массимо Каррера: Истерика вокруг «Спартака» поднимается извне

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о причинах давления на команду.

— В прошлом сезоне могли представить, что вокруг «Спартака« поднимется такая истерика?

— Тогда ситуация была совсем другой — результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне. Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его.

«Спартак»— одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нем — позитивное или негативное — то публика определенно этим заинтересуется.

— Являются ли причиной истерики завышенные требования болельщиков?

— Это нормально, что болельщики ожидают от команды максимума в каждом турнире. Если болельщики видят, что игроки выкладываются полностью на поле, но соперник оказывается сильнее по тем или иным параметрам, то команде нужно поаплодировать за самоотдачу. Другое дело, когда игроки не выкладываются полностью — тогда критика уместна.

— Такие мнения высказывают и ветераны «Спартака«. Зачем?

— Я не могу это объяснить, - сказал Каррера в интервью ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» под руководством итальянского специалиста стал чемпионом России. В текущем сезоне команда занимает восьмое место, имея в активе 13 очков в десяти матчах.