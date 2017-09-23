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Молодежка «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 11-го тура Молодежного первенства России «Краснодар» дома победил «Зенит» со счетом 4:1.

Счет открыл полузащитник петербуржцев Руслан Казаков, в составе хозяев в период с 73 по 85 минуту отличились Андрей Иван, Даниил Уткин, Магомед Сулейманов и Денис Толкачев.

В турнирной таблице краснодарцы занимают первое место с 24 очками, сине-бело-голубые идут на седьмой позиции, имея в активе 17 очков.

Следующий матч «Краснодар» проведет 30 сентября в Туле против «Арсенала», «Зенит» в тот же день в Махачкале встретится с «Анжи».

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