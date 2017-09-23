Массимо Каррера: Думаю, что Промесу и Зе Луишу понадобится неделя на восстановление
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал,
сколько необходимо для восстановления полузащитнику команды Квинси Промесу и
нападающему Зе Луишу.
— В матче с «Кубанью« Промес
получил травму. Когда он будет готов выйти на поле?
— Думаю, что ему нужна неделя.
— Перед матчем с ЦСКА у него был ушиб. Зе
был сделан укол, он, вроде бы, выздоровел за короткий срок, но потом
травмировался опять. Думаю, что ему потребуется не меньше недели для того,
чтобы вернуться в строй, - цитирует Карреру ТАСС.
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