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Массимо Каррера: Думаю, что Промесу и Зе Луишу понадобится неделя на восстановление

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, сколько необходимо для восстановления полузащитнику команды Квинси Промесу и нападающему Зе Луишу.

— В матче с «Кубанью« Промес получил травму. Когда он будет готов выйти на поле?

— Думаю, что ему нужна неделя.

— А что с Зе Луишем?

— Перед матчем с ЦСКА у него был ушиб. Зе был сделан укол, он, вроде бы, выздоровел за короткий срок, но потом травмировался опять. Думаю, что ему потребуется не меньше недели для того, чтобы вернуться в строй, - цитирует Карреру ТАСС.

Таким образом, Промес и Зе Луиш, вероятно, пропустят матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 сентября в Москве.

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