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Коннор Макдэвид: Арбитры дали понять, что будут строже придерживаться правил

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о борьбе в НХЛ с ударами клюшкой.

«Вчера у нас состоялась длинная встреча с лайнсменами, в ходе которой они делились своим видением. Объясняли, как они намерены трактовать эпизоды, на что именно собираются смотреть. В принципе, правила остались неизменными, нам просто дали понять, что они планируют придерживаться их строже, чем обычно», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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