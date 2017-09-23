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Димитрис Итудис: У ЦСКА был худший старт в предсезонке

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в товарищеском матче над «Задаром» со счетом 97:68.

«Прежде всего, хочу поблагодарить хозяев турнира за приглашение и прекрасную организацию. Пожалуй, это один из самых хорошо организованных турниров, в которых доводилось принимать участие.

Что касается игры, мы очень серьезно подходим к каждому матчу, независимо от соперника. И сегодня у нас получился безалаберный старт, наверное, худший в этой предсезонке. Но мы сумели сделать выводы, прежде всего, в защите, и выиграли вторую и третью четверти с суммарным счетом 56:24. Нам по-прежнему не хватает нескольких игроков. Сегодня к нам присоединился Миша Кулагин, и одной из задач было встроить его в игру», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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