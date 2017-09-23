Бывший тренер «Лестера» Пирсон возглавил бельгийский клуб второго дивизиона
Источник: BBCКомментарии
Экс-тренер «Лестера» Найджел Пирсон был
назначен на пост главного тренера бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Левен».
Команда выступает во втором бельгийском дивизионе.
Отметим, что 54-летнилй Пирсон был уволен с
поста главного тренера «Лестера» после секс-скандала с участием его сына. Его
заменил Клаудио Раньери, который сделал команду чемпионом Англии. Пирсон после
этого возглавил дерби, но проработал только на протяжении 14 официальных
матчей.
Отметим, что «Ауд-Хеверле Левен» владеет та
же группа инвесторов, что и «Лестером» - King Power
International Group.
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