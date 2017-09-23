Бывший тренер «Лестера» Пирсон возглавил бельгийский клуб второго дивизиона

Экс-тренер «Лестера» Найджел Пирсон был назначен на пост главного тренера бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Левен». Команда выступает во втором бельгийском дивизионе.

Отметим, что 54-летнилй Пирсон был уволен с поста главного тренера «Лестера» после секс-скандала с участием его сына. Его заменил Клаудио Раньери, который сделал команду чемпионом Англии. Пирсон после этого возглавил дерби, но проработал только на протяжении 14 официальных матчей.

Отметим, что «Ауд-Хеверле Левен» владеет та же группа инвесторов, что и «Лестером» - King Power International Group.