Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак3 : 1Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард1 : 0Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дарья Виролайнен: Бежала гонку с температурой

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Дарья Виролайнен прокомментировала завоевание бронзовой медали в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

«Я очень рада, что сегодня справилась со стрельбой. Это было самое главное. Да, ногами было немножко тяжелее, чем в индивидуальной гонке. Последний круг я терпела «на зубах», было очень тяжело. Может, от гонки не отошла, может, еще какие-то аспекты присутствовали. У меня была простуда, индивидуальную гонку я бежала с температурой. На следующий день пропустила первую тренировку. Решила отлежаться, чтобы к спринту подойти в оптимальной форме. Сегодня в гонке отдала всё что могла. 

Завтра я побегу эстафету. Считаю, что команда ХМАО будет бороться как минимум за место на подиуме с нашими главными соперницами — сборной Тюменской области», — приводит слова Виролайнен официальный сайт СБР.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлонуПредставительница Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.Женская сборная России завершила сбор в ИталииЖенская сборная России по биатлону завершила сбор в Италии, сообщает АСН «Тюменская Арена».Десять биатлонистов приступили к тренировкам на сборе в БелокурихеСборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе в межсезонье в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.Дарья Виролайнен: Олимпийский сезон еще больше добавляет мотивации для работыЧемпион Европы Дарья Виролайнен перед первым сбором сборной России рассказала о настрое на олимпийский сезон.Красноярск выиграл смешанную эстафету в УватеСборная Красноярского края стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира в Увате.
Футбол
Молодежка «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут
Футбол
Массимо Каррера: Истерика вокруг «Спартака» поднимается извне
Теннис
Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио
Футбол
«Спартак» – «Анжи». История противостояния
все новости
Дарья Виролайнен
Дарья Виролайненвсе новости