Дарья Виролайнен: Бежала гонку с температурой

Дарья Виролайнен прокомментировала завоевание бронзовой медали в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

«Я очень рада, что сегодня справилась со стрельбой. Это было самое главное. Да, ногами было немножко тяжелее, чем в индивидуальной гонке. Последний круг я терпела «на зубах», было очень тяжело. Может, от гонки не отошла, может, еще какие-то аспекты присутствовали. У меня была простуда, индивидуальную гонку я бежала с температурой. На следующий день пропустила первую тренировку. Решила отлежаться, чтобы к спринту подойти в оптимальной форме. Сегодня в гонке отдала всё что могла.

Завтра я побегу эстафету. Считаю, что команда ХМАО будет бороться как минимум за место на подиуме с нашими главными соперницами — сборной Тюменской области», — приводит слова Виролайнен официальный сайт СБР.