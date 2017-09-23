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Елисеев завоевал золото в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате России по летнему биатлону завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал москвич Матвей Елисеев.

Победитель преодолел дистанцию за 22 минуты и 58,4 секунды при чистой стрельбе. Вторым стал Эдуард Латыпов, третьим – Антон Бабиков. Оба представляют Башкортостан. Отметим, что 12-й результат показал представитель Свердловской области Антон Шипулин.

Чайковский (Пермский край)
Летний биатлон
Чемпионат России
Мужчины
Спринт

1. Матвей Елисеев (Москва) — 22:58.4 (0)
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +16.6 (1)
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +18.6 (0)
4. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) +21.2 (0)
5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) +38.4 (1)
6. Юрий Шопин (Ульяновская область) +40.1 (1)
7. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +45.8 (0)
8. Сергей Корастылев (Красноярский край) +47.3 (0)
9. Иван Печенкин (Тюменская область) +49.5 (0)
10. Сергей Клячин (Пермский край) +57.1 (2)
11. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +1:04.6 (2)
12. Антон Шипулин (Свердловская область) +1:08.4 (2)
13. Виталий Кабардин (Республика Башкортостан) +1:09.2 (2)
14. Максим Цветков (Москва-Вологодская область) +1:14.6 (0)
15. Максим Пирогов (Пермский край) +1:17.0 (0)
16. Александр Печенкин (Тюменская область) +1:24.4 (4)
17. Алексей Слепов (Санкт-Петербург-Владимирская область) +1:29.7 (1)
18. Антон Свотин (Псковская область) +1:30.7 (1)
19. Игорь Прощенко (Новосибирская область-Забайкальский край) +1:49.1 (0)
20. Евгений Гараничев (Тюменская область) +1:49.4 (3)

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