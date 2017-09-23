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St. Petersburg Open-2017. Полуфинал. Джумхур – Штруфф, Баутиста Агут – Фоньини. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге идет шестой игровой день St. Petersburg Open-2017.

Одиночный разряд, полуфинал

14:15 - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:3, 7:5.

15:30 - Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Фабио Фоньини (Италия);

Парный разряд, полуфинал

17:00 - Роман Ебавы/Матве Мидделкоп (Чехия/Нидерланды) - Николас Монро/Джон-Патрик Смит (США/Австралия).

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

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