Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак3 : 1Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард1 : 0Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Югра» – СКА. Калинин сыграет в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Серегй Коробов.

Первое звено: Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Калинин;

Второе звено: Рундблад - Херсли, Широков - Мальцев - Барабанов;

Третье звено: Хафизуллин - Белов, Гусев - Тихонов - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Дергачев - Каблуков - Кетов.

Напомним, матч пройдет 23 сентября в Ханты-Мансийске и начнется в 14:30.

Матч

Югра - СКА

Место и дата

23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ХК «Барыс»: Клуб неоднократно предлагал Бойду продлить контрактХоккейный клуб «Барыс» выступил с заявлением по поводу высказывания нападающего московского «Динамо» Дастина Бойда, что казахстанский клуб не предлагал ему продлить контракт.КХЛ. «Спартак» – «Куньлунь», «Авангард» – «Локомотив» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.«Почему СКА чаще играет в большинстве?» Не очень удачный выпад президента ЦСКА«Почему СКА чаще играет в большинстве?» Не очень удачный выпад президента ЦСКАО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Максим Кондратьев: В «Торпедо» порой было ненужное давление на игроковЗащитник «Амура» Максим Кондратьев прокомментировал свой уход из нижегородского «Торпедо».Павел Буре: Овечкин похудел на два килограмма? Но это не повод для разговоров!Павел Буре: Овечкин похудел на два килограмма? Но это не повод для разговоров!Новый эксперт «Советского спорта», легендарный форвард Павел Буре в своей рубрике отвечает на актуальные вопросы о хоккее.
Футбол
Молодежка «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут
Футбол
Массимо Каррера: Истерика вокруг «Спартака» поднимается извне
Теннис
Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио
Футбол
«Спартак» – «Анжи». История противостояния
все новости
Югра
Югракалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости