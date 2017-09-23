«Югра» – СКА. Калинин сыграет в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Серегй Коробов.
Первое звено: Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Калинин;
Второе звено: Рундблад - Херсли, Широков - Мальцев - Барабанов;
Третье звено: Хафизуллин - Белов, Гусев - Тихонов - Плотников;
Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Дергачев - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 23 сентября в Ханты-Мансийске и начнется в 14:30.
Матч
Место и дата
23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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