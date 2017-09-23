Анатолий Бышовец: «Динамо» будет играть на фоне утомления

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА.

— Бело-голубые не берегли сил в Нальчике, армейцы же приедут в Химки отдохнувшей основной. Как матчи Кубка России отразятся на предстоящей встрече «Динамо» — ЦСКА?

— «Динамо» будет играть на фоне утомления, — цитирует Бышовца RT. — Команда провела очень тяжелую игру, морально надломилась, потеряла Кирилла Панченко — все эти факторы сводят шансы хозяев к минимуму. Встречаясь с таким соперником ЦСКА, может не только успешно решать задачи в рамках чемпионата страны, но и начать генеральную репетицию перед Лигой чемпионов. Однозначно, явным фаворитом в поединке выглядит армейская дружина.

— Но для «Динамо» в игре тоже решается многое. Юрий Калитвинцев в случае дальнейших неудач может лишиться работы, смена тренера пойдет на пользу бело-голубым?

— Лично я — категорически против увольнения наставника. Новый тренер спасением не станет, ведь прийти и начать работу в такой ситуации очень сложно. Необходим специалист, который сможет найти решение проблем в кратчайшие сроки, объединит команду, сформирует настрой, объяснит игрокам, что не все потеряно — таких людей я рядом с «Динамо» не вижу. Конечно, руководство может высказывать свое недовольство относительно результатов, но Калитвинцева лучше оставить на месте.

— Вы сказали, что для ЦСКА игра фактически станет прогоном перед игрой в самом престижном клубном турнире Старого Света. Как считаете, Виктор Гончаренко в субботу будет использовать ту же схему, что и во встрече с «Манчестер Юнайтед»?

— Скорее попытается смоделировать встречу против англичан: сыграть активно и добиться результата на первых минутах. А после, если все пойдет, как задумано, играть по счету. Примерно так стоит действовать и в среду против «МЮ». Подобная тактика даст армейцам существенное преимущество.