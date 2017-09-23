«Барселона» предлагала Коутиньо контракт с зарплатой в 115 миллионов евро на пять лет

Стали известны детали контракта, который «Барселона» предлагала полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Они были опубликованы немецким изданием Spiegel.

Сообщается, что 20-страничный контракт был рассчитан на пять лет. За этот период бразилец мог заработать 115 миллионов евро. Больше в команде зарабатывают только Луис Суарес и Лиионель Месси.

Кроме того, если бы сумма трансфера составила менее ста миллионов евро, агент бразильца получил бы премию в размере 10 миллионов евро. В итоге трансфер не состоялся, и «Барса» приобрела у «Боруссии» Усмана Дембеле.