«Барселона» предлагала Коутиньо контракт с зарплатой в 115 миллионов евро на пять лет
Источник: Spiegel OnlineКомментарии
Стали известны детали контракта, который «Барселона»
предлагала полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Они были опубликованы
немецким изданием Spiegel.
Сообщается, что 20-страничный контракт был
рассчитан на пять лет. За этот период бразилец мог заработать 115 миллионов
евро. Больше в команде зарабатывают только Луис Суарес и Лиионель Месси.
Кроме того, если бы сумма трансфера составила
менее ста миллионов евро, агент бразильца получил бы премию в размере 10
миллионов евро. В итоге трансфер не состоялся, и «Барса» приобрела у «Боруссии»
Усмана Дембеле.
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