Анатолий Бышовец: Состояние «Анжи» позволяет Каррере смело идти на эксперименты

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи».

— Массимо Каррера в матче с «Анжи» устроит генеральную репетицию матча с «Ливерпулем»?

— Состояние соперника позволяет итальянцу смело идти на эксперименты и строить что-то новое, — цитирует Бышовца RT. — Махачкалинцы действительно помогут Каррере понять кем, в случае необходимости, заменять травмированных Квинси Промеса и Педро Рошу. К тому же, красно-белые будут играть на победу и для улучшения эмоционального фона в команде — положительные эмоции накануне большого матча играют важную роль в общем состоянии.

— По прогнозам врачей Промес рискует пропустить матч против мерсисайдцев, «Спартак» без него способен навязать борьбу «Ливерпулю»?

— Мы вправе надеяться, что российская команда сыграет достойно. Кроме того, я считаю, что при жребии красно-белым повезло все же больше чем ЦСКА. В сравнении с «Манчестер Юнайтед» мерсисайдцы не выглядят непобедимым коллективом. Они неуверенно стартовали во внутреннем чемпионате, и в целом переживают не лучшие времена. «Спартак», с Промесом или без него, может и должен бороться за три очка.

— Вы сказали, что коллектив Юргена Клоппа переживает непростые времена, но ведь и «Спартак» находится в нервозном состоянии…

— Команда, действительно, у всех на глазах пережила сложный период. Но полагаю, что проблемы психологии остались позади. Вся нестабильность «Спартака» была обусловлена головокружительным успехом после долгожданного чемпионства, сейчас эмоции постепенно сходят на нет — пришло время всерьез приниматься за работу.