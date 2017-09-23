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Массимо Каррера: Промесу хорошо подойдет английский чемпионат

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник команды Квинси Промес мог бы заиграть в чемпионате Англии.

— Квинси Промес перерос «Спартак«?

— У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты. Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3, - цитирует Карреру ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Ливерпуля».

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