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Руслан Нигматуллин: Потеря Панченко повлияет на игру «Динамо»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«При всем уважении к «Динамо» в этом поединке, конечно, красно-синие являются фаворитами — что в чемпионате, что в Кубке дела у бело-голубых идут плоховато. Плюс, естественно, потеря лидера — Панченко, хотя и с ним в составе динамовцам было бы сложно. Пока что не совсем конкурентоспособными выглядит клуб на фоне лидеров Премьер-лиги, ведь, к сожалению, в этом сезоне удел «Динамо» — бороться за выживание», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ру».

Матч

Динамо - ЦСКА

Место и дата

23 сентября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Голосование: Как закончится матч «Динамо» – ЦСКА?

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