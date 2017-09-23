Руслан Нигматуллин: Потеря Панченко повлияет на игру «Динамо»

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«При всем уважении к «Динамо» в этом поединке, конечно, красно-синие являются фаворитами — что в чемпионате, что в Кубке дела у бело-голубых идут плоховато. Плюс, естественно, потеря лидера — Панченко, хотя и с ним в составе динамовцам было бы сложно. Пока что не совсем конкурентоспособными выглядит клуб на фоне лидеров Премьер-лиги, ведь, к сожалению, в этом сезоне удел «Динамо» — бороться за выживание», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ру».