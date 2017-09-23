Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак3 : 1Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард1 : 0Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ХК «Барыс»: Клуб неоднократно предлагал Бойду продлить контракт

Источник:  Sports.kzКомментарии

Хоккейный клуб «Барыс» выступил с заявлением по поводу высказывания нападающего московского «Динамо» Дастина Бойда, что казахстанский клуб не предлагал ему продлить контракт.

«Подчеркиваем, что клуб неоднократно предлагал форварду продление контракта. Переговоры длились в течение почти двух месяцев. Однако Бойд предпочел продолжить карьеру в клубе, где ему были предложены более выгодные финансовые условия. «Барыс», как базовый клуб сборной Казахстана, прилагает все усилия, чтобы собирать в составе всех кандидатов в национальную команду. В связи с этим, клуб находит комментарий Дастина о том, что ему не было предложено продлить контракт некорректным и не соответствующим действительности», - говорится в заявлении.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Югра» – СКА. Калинин сыграет в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».КХЛ. «Спартак» – «Куньлунь», «Авангард» – «Локомотив» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.«Почему СКА чаще играет в большинстве?» Не очень удачный выпад президента ЦСКА«Почему СКА чаще играет в большинстве?» Не очень удачный выпад президента ЦСКАО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Максим Кондратьев: В «Торпедо» порой было ненужное давление на игроковЗащитник «Амура» Максим Кондратьев прокомментировал свой уход из нижегородского «Торпедо».Павел Буре: Овечкин похудел на два килограмма? Но это не повод для разговоров!Павел Буре: Овечкин похудел на два килограмма? Но это не повод для разговоров!Новый эксперт «Советского спорта», легендарный форвард Павел Буре в своей рубрике отвечает на актуальные вопросы о хоккее.
Футбол
Молодежка «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут
Футбол
Массимо Каррера: Истерика вокруг «Спартака» поднимается извне
Теннис
Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио
Футбол
«Спартак» – «Анжи». История противостояния
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Дастин Бойд
Дастин Бойдвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости