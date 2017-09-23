ХК «Барыс»: Клуб неоднократно предлагал Бойду продлить контракт
Источник: Sports.kzКомментарии
Хоккейный клуб «Барыс» выступил с заявлением по поводу высказывания нападающего московского «Динамо» Дастина Бойда, что казахстанский клуб не предлагал ему продлить контракт.
«Подчеркиваем, что клуб неоднократно предлагал форварду продление контракта. Переговоры длились в течение почти двух месяцев. Однако Бойд предпочел продолжить карьеру в клубе, где ему были предложены более выгодные финансовые условия. «Барыс», как базовый клуб сборной Казахстана, прилагает все усилия, чтобы собирать в составе всех кандидатов в национальную команду. В связи с этим, клуб находит комментарий Дастина о том, что ему не было предложено продлить контракт некорректным и не соответствующим действительности», - говорится в заявлении.
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