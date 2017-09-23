Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак3 : 1Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард1 : 0Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Плющенко: От Ханю можно ждать новых рекордов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал достижение японца Юдзуру Ханю. Напомним, что Ханю установил мировой рекорд по количеству очков в короткой программе.

«Безусловно, от Ханю можно ждать новых рекордов, в его арсенале есть четверной лутц, я его видел, есть четверной риттбергер, и я не исключаю, что в произвольной программе он сделает по два риттбергера, сальхова, тулупа, и, может быть, пойдет на лутц.

Это серьезный, великий спортсмен, олимпийскими чемпионами просто так не становится. Он это доказал, и он может еще и еще улучшать свой результат. А это очень мало кому надо», - цитирует Плющенко ТАСС.

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. Это произошло на турнире Autumn Classic International в Канаде.

Японец показал результат 112,72 очков. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Ханю - 110,95 очков. Это достижение было установлено в 2015 году.

22-летний Юдзуру Ханю – чемпион Олимпиады в Сочи, двукратный чемпион мира. Ему принадлежит также мировой рекорд в произвольной программе и по сумме очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ханю побил мировой рекорд по количеству очков в короткой программеЯпонский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. Это произошло на турнире Autumn Classic International в Канаде.Евгений Плющенко: Понизить базовую стоимость четверных прыжков – это полный бредДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал идею снизить базовую стоимость четверных прыжков в мужском одиночном катании.Спорта без политики не бывает: дайджест неспортивной прессыСпорта без политики не бывает: дайджест неспортивной прессыНа минувшей неделе ряд деловых и политических изданий, не так уж часто пишущих о спорте, порадовал читателя целой россыпью любопытных материЕвгений Плющенко: Сотникова пришла ко мне, а не я за нейДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры Аделины Сотниковой.Евгений Плющенко: Хочу, чтобы Липницкая каталась в моей командеДвукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко рассказал, что хочет пригласить Липницкую в свою команду.
Футбол
Молодежка «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут
Футбол
Массимо Каррера: Истерика вокруг «Спартака» поднимается извне
Теннис
Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио
Футбол
«Спартак» – «Анжи». История противостояния
все новости
Юдзуру Ханю
Юдзуру Ханювсе новости
Евгений Плющенко
Евгений Плющенковсе новости