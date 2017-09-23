Евгений Плющенко: От Ханю можно ждать новых рекордов

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал достижение японца Юдзуру Ханю. Напомним, что Ханю установил мировой рекорд по количеству очков в короткой программе.

«Безусловно, от Ханю можно ждать новых рекордов, в его арсенале есть четверной лутц, я его видел, есть четверной риттбергер, и я не исключаю, что в произвольной программе он сделает по два риттбергера, сальхова, тулупа, и, может быть, пойдет на лутц.

Это серьезный, великий спортсмен, олимпийскими чемпионами просто так не становится. Он это доказал, и он может еще и еще улучшать свой результат. А это очень мало кому надо», - цитирует Плющенко ТАСС.

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. Это произошло на турнире Autumn Classic International в Канаде.

Японец показал результат 112,72 очков. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Ханю - 110,95 очков. Это достижение было установлено в 2015 году.

22-летний Юдзуру Ханю – чемпион Олимпиады в Сочи, двукратный чемпион мира. Ему принадлежит также мировой рекорд в произвольной программе и по сумме очков.