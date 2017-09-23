Евгений Плющенко: От Ханю можно ждать новых рекордов
Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский
чемпион Евгений Плющенко прокомментировал достижение японца Юдзуру Ханю.
Напомним, что Ханю установил мировой рекорд по количеству очков в короткой
программе.
Это серьезный, великий спортсмен, олимпийскими чемпионами просто так не становится. Он это доказал, и он может еще и еще улучшать свой результат. А это очень мало кому надо», - цитирует Плющенко ТАСС.
Юдзуру Ханю установил новый мировой
рекорд по количеству очков в короткой программе. Это произошло на турнире
Autumn Classic International в Канаде.
Японец показал результат 112,72 очков. Предыдущий рекорд тоже принадлежал
Ханю - 110,95 очков. Это достижение было установлено в 2015 году.
22-летний Юдзуру Ханю – чемпион Олимпиады в Сочи, двукратный чемпион
мира. Ему принадлежит также мировой рекорд в произвольной программе и по
сумме очков.