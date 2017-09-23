Ведран Чорлука: Процесс восстановления от травмы подходит к концу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука сообщил, что процесс восстановления от травмы подходит к концу.
«Я вернулся на базу в Баковку. Сегодня добился чудесного прогресса после травмы — наконец-то снова бегаю. Вернулся на это прекрасное зеленое поле спустя пять месяцев. Мой процесс восстановления подходит к концу», – написал Чорлука в своем инстаграме.
Напомним, Чорлука получил травму колена в матче 24-го тура прошлого сезона РФПЛ против «Амкара».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически