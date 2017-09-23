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Ведран Чорлука: Процесс восстановления от травмы подходит к концу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука сообщил, что процесс восстановления от травмы подходит к концу.

«Я вернулся на базу в Баковку. Сегодня добился чудесного прогресса после травмы — наконец-то снова бегаю. Вернулся на это прекрасное зеленое поле спустя пять месяцев. Мой процесс восстановления подходит к концу», – написал Чорлука в своем инстаграме.

Напомним, Чорлука получил травму колена в матче 24-го тура прошлого сезона РФПЛ против «Амкара». 

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