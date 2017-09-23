Дмитрий Кудряшов: Я в отличной форме и с нетерпением жду боя с Дортикосом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка с Юниером Дортикосом в 1/4 финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Я в отличной форме. Все тренировки прошли отлично. Я с нетерпением жду субботнего боя. Дортикос, безусловно, сильный панчер, он никогда не проигрывал. Я подготовлен фантастически для этого боя, не так, как будто я только вчера узнал, что сражаюсь с Дортикосом. Я готов и к бою, и к сопернику», — цитирует Кудряшова RT.

Поединок 1/4 финала WBSS Кудряшов — Дортикос состоится 24 сентября в Сан-Антонио (США, штат Техас).