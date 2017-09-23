Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак6 : 2Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард4 : 1Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Кудряшов: Я в отличной форме и с нетерпением жду боя с Дортикосом

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка с Юниером Дортикосом в 1/4 финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Я в отличной форме. Все тренировки прошли отлично. Я с нетерпением жду субботнего боя. Дортикос, безусловно, сильный панчер, он никогда не проигрывал. Я подготовлен фантастически для этого боя, не так, как будто я только вчера узнал, что сражаюсь с Дортикосом. Я готов и к бою, и к сопернику», — цитирует Кудряшова RT.

Поединок 1/4 финала WBSS Кудряшов — Дортикос состоится 24 сентября в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Папин: У Кудряшова есть все шансы выиграть турнир суперсерииРоссийский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.Федор Кудряшов: Для Бердыева в команде все равныЗащитник «Рубина» Федор Кудряшов поделился впечатлениями о работе под руководством главного тренера казанской команды Курбана Бердыева.Григорий Дрозд: У Кудряшова хорошие шансы в бою с ДортикосомРоссийский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.Денис Лебедев: Кудряшову нужно заставить промахиваться ДортикосаРоссийский боксер Денис Дебедев поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.Александр Поветкин: Кудряшов учтет прошлые ошибкиРоссийский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.
Футбол
«Динамо» – ЦСКА. Стартовые составы
Бокс
Рахим Чахкиев: Я завязываю с боксом
Бокс
Дмитрий Кудряшов: Я в отличной форме и с нетерпением жду боя с Дортикосом
Футбол
Ведран Чорлука: Процесс восстановления от травмы подходит к концу
все новости
Юниер Дортикос
Юниер Дортикосвсе новости
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшоввсе новости